Лула говоритиме із українським президентом про проблеми, які він захоче обговорити з ним.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва обговорить з Володимиром Зеленським війну в Україні та інші питання.

"Це буде розмова двох президентів, у кожного свої проблеми і своє бачення", - сказав Лула для Folha de S.Paulo.

Також він сказав, що говоритиме із Зеленським про проблеми, які він захоче обговорити з ним.

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Видання уточнює, що Лула да Сілва має намір нагадати Зеленському про бразильську "мирну ініціативу" врегулювання війни в Україні. Йдеться про створення групи посередників із п'яти держав.

Позиція Бразилії щодо війни в Україні – що відомо

Як писав УНІАН, на початку вересня Лула да Сілва заявив, що Бразилія не буде виконувати ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна. Вже наступного дня він відмовився від своїх слів.

У серпні Лула заявив, що ані Росія, ані Україна не хочуть миру. На цю заяву жорстко відреагував президент України.

В травні Зеленський та Лула побували на саміті "Великої сімки" в Японії, але так і не провели двосторонню зустріч. Після цього Сілва зробив заяву, в якій фактично зізнався, що образився на Зеленського, який його проігнорував.

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