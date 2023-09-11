Лула де Сільва заявив, що питання з арештом Путіна вирішуватиме суд, хоча раніше стверджував, що не збирається заарештовувати російського президента.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив що питання арешту російського диктатора Володимира Путіна буде вирішувати суд, хоча раніше стверджував, що не збирається заарештовувати російського президента в разі його візиту в країну на саміт G20 у 2024 році, повідомляє UOL.

"Я не знаю, чи заарештує його суд, Я не знаю, чи заарештує його бразильська система правосуддя. Це вирішують суди, а не [бразильський] уряд чи парламент", - сказав він.

Лула також заявив, що планує "вивчити питання" Міжнародного кримінального суду.

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"Я дійсно хочу вивчити це питання цього [Міжнародного] кримінального суду, тому що Сполучені Штати не є його стороною, Росія також не є його стороною. Отже, я хочу знати, чому Бразилія підписала суд, який США не приймають", - заявив президент Бразилії.

Раніше президент Бразилії пообіцяв не заарештовувати Путіна

Луїс Інасіу Лула да Сілва на саміті G20 в Індії, який проходив 9-10 вересня, заявив, що за його президентства Путіна "ні за що не заарештують" і той може вільно їхати на наступний саміт G20 в Ріо-де-Жанейро в 2024 році.

В Офісі президента України назвали таку заяву неприйнятною.і відзначили, що Луїс Інасіу Лула да Сілва виступає за беззаконня "заради російських вбивць".

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна за підозрою в депортації українських дітей до Росії. Тепер Путіна повинні заарештувати в кожній з країн-членів Римського статуту, однією з яких є Бразилія.

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