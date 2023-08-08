Глава держави уточнив, що вважав, що у його бразильського колеги ширше розуміння світу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова свого бразильського колеги Лули да Сілви про те, що ні Україна, ні Росія не зацікавлені у мирі.

В інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ Зеленський наголосив, що не розуміє, на що розраховує да Сілва, виголошуючи такі заяви. Він підкреслив, що такі заяви жодним чином не наближують до миру.

Зеленський прокоментував і заяву радника президента Бразилії Селсо Аморіма про те, що будь-які перемовини повинні також враховувати й "реальні проблеми безпеки Росії".

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"Дивно говорити про безпеку РФ. Про гарантії безпеки для Росії говорить Росія, Путін і Лула. Я вважаю, що у нього (да Сілви – УНІАН) є свої думки. І не обов’язково, щоб твої думки співпадали із думками президента Путіна", – сказав президент.

Він додав, що Бразилія – країна, яка ні з ким не воює, і її поважають у світі набагато більше, ніж Росію.

"Бразилія – не агресор, а мирна держава. Тому для чого тобі наративи лідера держави, яка нічим не відрізняється від будь-яких колонізаторів, постійно бреше, маніпулює та дезінформує людей, вбиваючи наших дітей і гвалтуючи наших жінок. Якщо президент Лула хоче щось сказати мені, то нехай сяде і мені скаже", – наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що вважав, що у його бразильського колеги ширше розуміння світу.

Заяви президента Бразилії про війну в Україні

Лідер Бразилії Лула да Сілва відомий своєю неоднозначною позицією щодо війни в Україні. Він неодноразово висловлювався проти поставок Україні озброєння та пропонував піти на територіальні поступки, віддавши Росії український Крим.

Наприкінці липня да Сілва відзначився черговою заявою, зазначивши, що "світ втомився" від війни. На його думку, необхідно знайти "шлях до миру". Президент Бразилії також заявив, що нібито ні Зеленський, ні Путін не зацікавлені у мирі, тому що "вони обидва думають, що можуть перемогти".

Нещодавно в Офісі президента заявили про певне "потепління" у відносинах із країнами Латинської Америки. Зокрема, заступник керівника ОП зауважив, що із Бразилією Україна має "дуже цікавий предметний діалог" на різних рівнях, а позиції країн поступово починають зближуватися.

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