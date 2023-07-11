Він назвав повстання в Росії екстраординарною подією.

Державний секретар США Ентоні Блінкен не вважає, що заколот "вагнерівців" став "останньою главою в драмі Путіна і Пригожина".

В інтерв'ю Андреа Мітчелл він назвав заколот прямим викликом авторитету Путіна і основним передумовам війни проти України. На його думку, тепер Путін "явно намагається щось зробити". "Я не думаю, що ми побачили останню главу в цій драмі", - цитує його CNN.

Держсекретар повторив, що повстання Пригожина є внутрішньою справою Росії, проте назвав його "дійсно екстраординарною подією".

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"16 місяців тому Росія стояла на порозі Києва, столиці України. А тепер, всього пару тижнів тому, найманці, створені самим Путіним, стоять на порозі Москви", - сказав він.

Заколот в Росії: останні новини

Нагадаємо, в кінці червня Пригожин почав свій "похід на Москву", проте в останній момент повернув війська. Кремль дозволив йому і його бойовикам безкарно піти в Білорусь.

За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, пригожинський заколот підтримали 14 російських генералів.

Нещодавно в Кремлі заявили, що Путін 29 червня близько 3 годин спілкувався з Пригожиним і командирами "Вагнера". Російський диктатор нібито запропонував їм варіанти працевлаштування.

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