Державний секретар США Ентоні Блінкен не вважає, що заколот "вагнерівців" став "останньою главою в драмі Путіна і Пригожина".
В інтерв'ю Андреа Мітчелл він назвав заколот прямим викликом авторитету Путіна і основним передумовам війни проти України. На його думку, тепер Путін "явно намагається щось зробити". "Я не думаю, що ми побачили останню главу в цій драмі", - цитує його CNN.
Держсекретар повторив, що повстання Пригожина є внутрішньою справою Росії, проте назвав його "дійсно екстраординарною подією".
"16 місяців тому Росія стояла на порозі Києва, столиці України. А тепер, всього пару тижнів тому, найманці, створені самим Путіним, стоять на порозі Москви", - сказав він.
Заколот в Росії: останні новини
Нагадаємо, в кінці червня Пригожин почав свій "похід на Москву", проте в останній момент повернув війська. Кремль дозволив йому і його бойовикам безкарно піти в Білорусь.
За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, пригожинський заколот підтримали 14 російських генералів.
Нещодавно в Кремлі заявили, що Путін 29 червня близько 3 годин спілкувався з Пригожиним і командирами "Вагнера". Російський диктатор нібито запропонував їм варіанти працевлаштування.