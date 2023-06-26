Президент США наголосив, що Штати і партнери до бунту Пригожина не причетні.

Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував заколот Євгена Пригожина в Росії. Він наголосив, що Штати та союзники не причетні до бунту "вагнерівців".

Як повідомляє CNN, Байден також розповів, що доручив команді національної безпеки стежити за подіями в Росії, що розгорталися цими вихідними, і щогодини доповідати йому про сиутацію. Там також мали підготуватися до різного розвитку подій.

Крім того, Байден провів розмову з ключовими партнерами США, щоб переконатися, що країни поділяють спільну позицію з цього питання.

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"Ми повинні були переконатися, що ми не дали Путіну жодного приводу звинувачувати в цьому Захід або звинувачувати в цьому НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що не причетні. Ми не мали до цього відношення. Це було частиною боротьби всередині російської системи", – сказав Байден.

Водночас американський лідер зазначив, що досі не ясно, що сталося в Росії.

"Ми продовжуватимемо оцінювати наслідки подій цих вихідних та наслідки для Росії та України", – наголосив він.

Заколот Пригожина: основні події бунту "вагнерівців"

23 червня Євген Пригожин заявив, що російські кадрові війська завдали удару по позиціях ПВК "Вагнер". Через це було оголошено "похід" на Москву – найманці Пригожина пішли "зупиняти" Шойгу. Вже вночі "вагнерівці" зайшли до РФ, а в Ростовській області ближче до ранку пролунали перші постріли.

24 червня найманці ПВК "Вагнер" дійшли до Московської області. Однак приблизно в 200 км від Москви Пригожин раптово вирішив розгорнути колону з військовою технікою після перемовин із Лукашенком.

Про що саме вони домовилися, невідомо, проте повідомлялося, що Пригожин має відправитися до Білорусі, а "вагнерівцям" нададуть гарантії безпеки. Водночас у Кремлі заявили, що всі справи, які в РФ встигли порушити за добу заколоту, будуть закриті, а учасників бунту не переслідуватимуть.

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