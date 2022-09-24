Український дипломат нагадав, що ЗСУ вже збивають іранські безпілотники в небі над містами.

У Міністерстві закордонних справ України жорстко відповіли іранській стороні на заяву про вплив деяких третіх сторін. Дипломати нагадали про продаж Росії іранських безпілотників.

Відповідну заяву зробив представник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі виданню "Українська правда".

За його словами, єдина "третя сторона" - безпілотники Ірану на службі російської армії.

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"Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною", - йдеться в повідомленні.

При цьому Ніколенко заявив, що Іран повинен негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив".

Скандал навколо іранських дронів - що відомо

У серпні ЗМІ повідомили, що Іран продав Росії тисячу ударних дронів-камікадзе.

13 Вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що захисники України на Харківщині вперше збили іранський дрон Shahed-136 ("Шахід-136").

23 вересня РФ вдарила по Одесі шістьма іранськими дронами. Безпілотники потрапили в адмінбудівлю в припортовій зоні і чотири житлових будинки. В результаті російської атаки загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. Крім того, в цей же день на півдні збили багатоцільовий ударний безпілотник-розвідник іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6).

На цьому тлі МЗС України позбавило посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві. У свою чергу радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Іран вирішив підтримати вбивства українців.

У той же час в Тегерані спростували звинувачення України про продаж Росії дронів-камікадзе і заявив про "вплив третіх країн", а також заявили, що шкодують про погіршення дипломатичних відносин між з Києвом.

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