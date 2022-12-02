Він озвучив єдиний шанс збереження для РФ.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом, оскільки в нього немає власної політичної перспективи у самій Росії.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter. За його словами, єдиний шанс зберегтися для РФ - перезавантаження еліт, аби списання "чужих помилок".

"Реальність, яку вже усвідомлюють у ключових столицях, але ще не визнали у Москві: Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом, бо в нього немає власної політичної перспективи у самій Росії", - зазначив Подоляк.

Відео дня

Переговори з Росією

Раніше Подоляк заявляв, що Кремль не пропонує жодного мирного переговорного процесу, а просто хоче закріпитися на територіях України, окупованих після початку повномасштабного вторгнення.

За словами джерел NBC News, деякі західні чиновники вважають, що зима - хороший момент для початку переговорів між Україною і РФ, оскільки не верять, що обидві країни зможуть досягти своїх цілей у війні.

Днями президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про готовність поговорити з Путіним у консультації з Францією і НАТО, якщо той "продемонструє зацікавленість у завершенні війни".

У Кремлі відповіли, що відмова США визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".

Вас також можуть зацікавити новини: