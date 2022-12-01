Цього разу йшлося про спробу незаконної анексії Луганської та Донецької областей.

Російський президент Володимир Путін порівняв жорстоку окупацію українських регіонів з "дівчатами з російських міст", підсумувавши, що всі – і українці, і росіяни – нібито "один народ".

Відповідаючи на питання, чому Росія пішла на спробу анексії українських регіонів, Путін заявив, що там живуть "наші люди".

При цьому глава Кремля як завжди відзначився дивним порівнянням – цього разу порівнявши мешканців окупованих міст з "молодими дівчатами" Новосибірська і Петербурга.

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"Я думаю, для всіх тут присутніх стає зрозуміло, чому ми підтримували і врешті-решт пішли на визнання і прийняття до складу Російської Федерації Донецька, Луганська, та й потім ще двох територій. Ось подивіться на молодих дівчат. Чим ось (учасниця зустрічі – ред.) Федорова, яка проживає в "Луганській Республіці", відрізняється від таких же Федорових де-небудь в Новосибірську, в Петербурзі або в Москві? Нічим. Це наші люди", - заявив Путін.

Едосвід анексії українських території

Після дев'яти років бойових дій на Донбасі російський президент Володимир Путін у вересні 2022 року оголосив "анексію" українського сходу.

Крім того, тим же указом російський президент незаконно "анексував" Херсонську та Запорізьку області. А вже в листопаді ЗСУ звільнили правий берег Херсонщини включно з Херсоном.

На сьогодні ні Донецька, ні Луганська, ні Запорізька області не контролюються Росією цілком. У Донецькій області вже кілька місяців тривають безуспішні і кровопролитні штурми російської армії.

Світ не визнає "анексії" українських територій.

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