Пєсков заявив, що "пошук грунту для взаємного обговорення" ускладнює те, що Штати не визнають анексовані Росією території України.

У Кремлі відреагували на заяву президента США Джо Байдена про готовність до переговорів з російським президентом Путіним.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що відмова Штатів визнати анексовані території "ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення".

"Ви схематично цитували Джо Байдена. Це включало ще кілька пропозицій. Він сказав, що перше - Путін повинен піти з України. Він вважає, що це і має бути демонстрацією того, що Путін готовий до переговорів. США як і раніше не визнають нові території в складі РФ, і це ускладнює пошук грунту для взаємного обговорення", - сказав він.

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За словами Пєскова, Путін "був і залишається відкритим для переговорів з метою забезпечення інтересів РФ".

"Саме президент РФ ще до початку СВО спробував ініціювати переговори на основі підготовлених проектів текстом і з США, і з НАТО, і з ОБСЄ. Взаємності ця ініціатива не отримала", - заявив речник Кремля.

Заява Байдена про готовність до переговорів

Як повідомляв УНІАН, раніше президента США Джо Байден сказав, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним у консультації з Францією і НАТО, щоб дізнатися "чого він хоче і що у нього на думці".

Він зазначив, що розмова може відбутися, якщо російський диктатор "продемонструє зацікавленість у завершенні розпочатої ним війни проти України".

Як відомо, Росія систематично проводить масовані обстріли критичної інфраструктури України.

Нещодавно в Кремлі назвали відсутність світла і тепла в будинках українців "наслідками дій київської влади", які відмовляються від переговорів і не хочуть "вирішувати проблему".

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