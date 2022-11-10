Представники західних оборонних відомств ставлять під сумнів здатність України повністю вибити російську армію із захоплених територій.

На Заході деякі чиновники все більше вважають, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти своїх цілей у війні. Там розглядають зиму, коли темпи війни сповільняться, як момент для початку переговорів між двома країнами.

Як повідомляє NBC News із посиланням на поінформовані джерела, представники західних оборонних відомств ставлять під сумнів здатність України повністю вибити російських окупантів із захоплених територій. Вони вважають, що стабілізація лінії фронту взимку може означати, що жодна зі сторін, швидше за все, не досягне своєї мети.

"Узимку все сповільнюється. Існує потенціал для переговорів, ми хотіли б, щоб вони відбувалися", – наголосив один із джерел NBC News.

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Видання також згадало про неоголошений візит радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана до України, де американський чиновник зустрівся з президентом Зеленським та українськими високопосадовцями.

Співрозмовники американського каналу, знайомі з ходом цих зустрічей, і один український посадовець на умовах анонімності зазначили, що Салліван порушив питання про те, як буде закінчено війну, та чи може такий кінець включати дипломатичне вирішення.

Крім того, українське джерело додало, що радник Байдена наголошував: якщо Київ відкрито висловить прихильність до переговорів, його важелі впливу будуть посилені, а не послаблені. Водночас Салліван не намагався тиснути на українську владу для негайного початку переговорів з Росією або здійснення якихось конкретних кроків.

При цьому співрозмовники телеканалу зі США визнають, що посадити Україну й РФ за стіл переговорів буде непросто. Вони вважають, що і Україна, і Росія, ймовірно, розраховують на уповільнення темпів бойових дій у зимовий період. Цей час сторони можуть використати для перегрупування й перепідготовки своїх сил, щоб бути готовими до наступу навесні 2023 року.

Як зазначає NBC News, імовірним посередником у переговорах між Україною та РФ може стати президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він нібито дав попередню згоду на участь у цьому процесі. Крім того, як можливі посередники розглядалися Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати. Проте ці варіанти не були настільки ж реальними, як у випадку з Туреччиною.

Переговор України та РФ: що відомо

9 листопада 2022 року прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва готова до діалогу з Києвом "з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перемир'я Росія хоче використати для тренування мобілізованих і накопичення ресурсів для повторного нападу. За його словами, звільнення Херсона або іншого важливого міста не є тією точкою, після якої переговорний процес з Росією може реально розпочатися.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав "черговою димовою завісою" заяву Російської Федерації про готовність до переговорів з офіційним Києвом.

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