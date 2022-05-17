Від прямих переговорів з українським лідером російський диктатор відмовляється.

Російський президент Путін у спілкуванні зі світовими лідерами заявляє, що час для зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським нібито ще не настав.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він припустив, що Кремль все ще сподівається, що зуміє здобути якусь "перемогу" на фронті, щоб тим самим посилити позицію на переговорах із Зеленським про припинення війни.

"Ми прекрасно знаємо, що кілька лідерів і держав зверталися до президента Путіна з таким проханням, закликом: сісти за стіл переговорів. Але, на жаль, досі він не готовий, більше того, деяким лідерам він каже, що час ще не настав", - каже Жовква.

Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 квітня президент України Володимир Зеленський в черговий раз заявив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але не виключив, що зустріч може не відбутися.

При цьому глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявив, що російська сторона підтвердила, що драфти документів достатньо напрацьовані, щоб проводити безпосередню консультацію між Зеленським і Путіним.

Пізніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що переговори президентів України та Росії можуть відбутися після зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу.

24 квітня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що українська та російська сторона працюють над спільною декларацією. Вже 27 квітня турецький міністр оборони Туреччини Хулусі Акар понадіявся, що зустріч президента Зеленського і Путіна відбудеться в "найближчі дні". У підсумку вона не відбулася досі.