Зустріч "з високою часткою ймовірності" пройде у Стамбулі.

Росія прийняла запропонований Україною у Стамбулі проєкт щодо мирного договору в усній формі – за винятком питання Криму.

Про це повідомив глава української переговорної делегації Давид Арахамія в ефірі загальнонаціонального марафону.

Водночас російська сторона підтвердила, що на сьогодні драфти документів є достатньо напрацьованими, аби проводити безпосередню консультацію між українським гарантом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Арахамія зазначив, що зустріч із високою часткою ймовірності пройде у Стамбулі. Зараз від груп стоїть завдання виробити фінальну стадію не самого документа, а тих питань, які вже торкалися і готувати можливу зустріч президентів.

Щодо гарантій безпеки для України: наразі йдуть активні консультації з потенційними гарантами. Офіційно три країни НАТО вже погодилися надавати гарантії саме у форматі, в якому пропонує Україна. Це Туреччина, Німеччина та Італія.

Глава делегації повідомив, що для України важливо, щоб у пул гарантів увійшли ядерні держави. З Китаєм Україна веде переговори через дипломатичні канали, їх стан найменш готовий, але Київ очікує, що Китай все ж таки увійде в пул гарантів.

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