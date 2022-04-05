Володимир Зеленський наголосив, що на перемовинах з Володимиром Путіним позиція України має бути сильнішою, ніж РФ.

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, але не виключив, що зустріч може не відбутися.

Про це сказав президент сказав в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося під час інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що пробачити за дії російських окупантів в Україні неможливо.

"Кожна така трагедія, кожна така "Буча" буде бити просто тобі по руках щодо тих чи інших перемовин. Все одно треба знаходити можливості щодо таких кроків", - сказав Зеленський.

За словами президента, необхідно, щоб на таких перемовинах Україна мала сильнішу позицію, ніж РФ, тому потрібне об’єднання суспільства, потужне озброєння для нашої держави.

Президент України наголосив, що "потрібно обирати кроки".

"Хочеться чи не хочеться - так питання стояти не буде. Буде точно стояти питання перемовин. Питання тільки, наскільки ти міцним будеш за столом перемовин. А це залежить саме від цих важливих пунктів", - наголосив він.

На думку Зеленського, на сьогодні вважати, що перемовини з Путіним не потрібні, - то "найлегша" позиція.

"Найлегше сказати, що я з тобою не буду говорити. І зрозуміло чому - після того, що ви зробили… Визнати їх ворогом, знати, що це конкретна війна Росії проти України. Все це визнати. Ми вважаємо, що це геноцид, що вони всі повинні понести покарання за це, і при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися. І при цій зустрічі знайти вихід з цієї ситуації, і при цьому виході не втратити свою територію", - вважає президент України.

Він підкреслив, що потрібно ставити собі таку планку щодо цих перемовин.

"А там буде як буде. Може так статися, що і не буде зустрічі. Може так статися", - сказав Зеленський.

Бучанська різанина

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли також братську могилу з понад 280 тілами мирних мешканців з ознаками насильницької смерті.

На узбіччях лежали тіла застрелених жінок, які окупанти намагалися спалити.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

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