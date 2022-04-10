Поки немає можливості говорити про те, що зустріч відбудеться за 2-3 тижні.

Переговори президентів України та Росії можуть відбутися після бойового зіткнення на Донбасі, в якій Київ налаштований на перемогу.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив під час телемарафону.

"Говорити про те, що через тиждень ми зустрінемось на рівні президентів, через два – ні, це буде не так відбуватися. Україна вже готова до великих битв. Україна має в цих битва перемогти, в тому числі - на Донбасі. І після цього Україна отримає більш суттєву переговорну позицію, з якої може диктувати певні умови. Після цього президенти будуть зустрічатися. Це може зайняти два тижні, може займати три…", - сказав Подоляк.

За його словами, зараз Україна платить дуже високу ціну за те, щоб отримати потужні гарантії безпеки у майбутньому, проте не відмовиться від цього.

"Я хочу, щоб усі розуміли в Україні: так, тяжко, ми щодня втрачаємо людей, інфраструктуру. Ми платимо дуже високу ціну. Але Росія має позбутися своїх імперських ілюзій. Україна – це єдина держава на сьогодні у світі, яка це зробить. І скільки на це треба часу, вже не має різниці. Ми робитимемо все, щоб отримати певні, підкреслюю, дуже потужні гарантії безпеки для України, щоб назавжди закрити свої кордони від імперських амбіцій таких країн, як Російська Федерація", - зазначив він.

За його словами, президент України Володимир Зеленський піде на переговори тоді, коли "будуть абсолютно чіткі позиції для цього".

Раніше в інтерв'ю журналістам Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але не виключає, що зустрічі не буде.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович впевнений: "Путін, перш ніж приїхати на переговори з Зеленським, повинен мати якусь психологічну перемогу". За його словами, такою перемогою для нього могло б бути взяття Маріуполя або Харкова, або оточення українських військ на південно-східному фланзі.

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