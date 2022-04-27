За словами міністра оборони Туреччини, припинення бойових дій вкрай важливо для гуманітарної ситуації, яка сильно погіршується.

Туреччина сподівається, що зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Путіна відбудеться в "найближчі дні". Як заявив, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, в процесі підготовки переговорів ще є проблемні ситуації.

Про це він розповів після засідання Консультативної групи з оборони і безпеки для України, яке відбулося на базі НАТО в Рамштайні, передає Anadolu.

Акар зазначив, на консультаційній зустрічі представники понад 40 країн обмінялися думками і обговорили подальший план дій з оборони України. Туреччина уважно стежить за розвитком подій, зазначив міністр оборони.

"Ми з тривогою спостерігаємо за розвитком подій. Судячи з отриманих новин, є деякі проблемні ситуації. Як і всі країни, ми докладаємо різних зусиль для їх подолання. Нам потрібно відкритися. Таким чином, ми вважаємо, що мирні рішення можуть бути знайдені легше", - вказав Акар.

Туреччина висловила свою позицію щодо ситуації, що склалася, заявив міністр оборони. Акар також зазначив, що президент його країни Реджеп Ердоган багато разів зустрічався з Путіним і Зеленським.

"Хоча є деякі труднощі, ми сподіваємося, що з пропозиціями нашого президента, можливо, двом лідерам вдасться зібратися разом найближчими днями. Як Туреччина, ми продовжуємо вносити свій внесок у все, що необхідно зробити, включаючи посередництво", - заявив Міністр оборони Туреччини.

Також Акар розповів, чи обговорювалося на зустрічі в Рамштайні питання можливого припинення вогню в Україні. За словами міністра оборони Туреччини, що припинення бойових дій вкрай важливо для гуманітарної ситуації, яка сильно погіршується.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 26 квітня на авіабазі Рамштайн відбулася зустріч міністрів оборони 40 країн-союзників у Німеччині. Після неї США заявили, що готові "зрушити небо і землю", щоб допомогти Україні перемогти РФ.

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