США готові обговорити з Росією їхні вимоги про "гарантії безпеки".

За останньою оцінкою уряду США, президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише Reuters.

За його словами, Сполучені Штати готові до діалогу з Росією з приводу її вимог безпеки.

"Ми збираємося обговорити наші побоювання", - сказав Салліван.

Читайте такожУкраїна повністю втрачена для Росії як союзник - КремльВін підкреслив, що Путін зосередив десятки тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною.

"Поточна оцінка уряду США така, що він ще не прийняв рішення, тому ніяких змін з минулого тижня в цьому відношенні немає", - сказав він.

Салліван зазначив, що, згідно з обґрунтованою оцінкою американської розвідспільноти, російський уряд серйозно розглядає можливість агресії проти України.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Автор: Людмила Жерновська