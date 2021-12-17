Володимир Фесенко вважає, що Москва не піде на відкриту війну.

Москва може посилити агресію проти Києва, якщо побачить слабкість Заходу або серйозну кризу всередині України. Водночас РФ навряд чи піде на відкриту війну.

Про це розповів лава Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в коментарі кореспонденту УНІАН.

За його словами, існує ризик, що Росія готова продовжувати агресію проти України.

"Але Росія почне агресію, пряму війну проти України за двох умов: якщо вони побачать слабкість Заходу, і тому нинішні заяви про важкі наслідки для Росії, загрози санкціями проти Росії – це ж не просто слова. У 2014 році таких загроз не було. Там санкції вводили постфактум, а зараз попереджають. І в принципі є певна координація. По-друге, є поставки зброї Україні. Це те, чого не було у 2014 році, і оборонна спроможність України вища", - заявив Фесенко.

Читайте такожУ Білому домі прокоментували ультиматум Росії щодо невступу України в НАТОПри цьому він вказав, якщо РФ побачить, що Захід проявляє слабкість та починає "тремтіти" й готовий піти на якісь поступки Путіну, тоді РФ може посилити агресивні дії.

"І, по-друге, вони підуть у наступ на Україну тільки тоді, якщо побачать серйозну внутрішню кризу в Україні, як у 2014 році. Якщо вони будуть бачити, що якщо Україна, нехай і не повністю, але залишається більш-менш стабільною, кризи влади немає, то навряд чи вони підуть на пряму війну. Посилити там, наприклад, бойові дії на Донбасі,- так, але щоб на пряму війну - я сумніваюся. Навряд чи вони ризикнуть", - підсумував експерт.

Ультиматум РФ для США і НАТО - що відомо

У п'ятницю, 17 грудня, на сайті МЗС Росії з'явився перелік вимог Кремля до Вашингтону і Альянсу, в яких говорилося, зокрема, про гарантії нерозміщення військових баз на територіях пострадянських країн, у тому числі невступ України до НАТО. Крім того, Москва вимагає, щоб Альянс відмовився надавати своїм союзникам зі Східної Європи військове підкріплення.

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантія невступу України.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України у військовому Альянсі.

Читайте також"Крах політичної кар'єри Байдена": експерт жорстко пройшов по вимогах Росії до США та НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися у рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянс.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ уздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

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Автор: Віталій Саєнко