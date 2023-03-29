Засідання відбудеться в останній день головування у Радбезі Мозамбіка. З 1 квітня головування переходить до РФ.

Радбез ООН збереться 31 березня на засідання щодо погроз російського президента Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі, повідомляє Укрінформ.

У порядку денному цей пункт сформульовано як "загроза міжнародному миру та безпеці".

Засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом. Очікується, що участь у ньому візьме українська делегація.

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Зауважується, що п'ятниця - останній день головування у Радбезі Мозамбіка. З 1 квітня головування переходить до РФ, яка незаконно займає місце СРСР.

Ядерна зброя у Білорусі - що відомо

25 березня Володимир Путін підтвердив передачу Білорусі ОТРК "Іскандер" і десяти переобладнаних під ядерні боєголовки літаків. Також, за його словами, 1 липня закінчиться будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі.

На Заході погрози Путіна назвали "ядерними залякування" і заявили про готовність посилити санкції проти Росії.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Путіну довелося оголошувати про маленьку "перемогу", оскільки переговори з Китаєм для Кремля не виправдали його очікувань.

"Іскандери" розміщені на території Білорусі принаймні з грудня 2022 року, але їх використовували російські війська. Щоправда, у січні цього року МО Білорусі заявило, що може їх "автономно використовувати".

"Іскандери" були предметом торгів під час переговорів Лукашенка і Путіна. Російський президент тисне на свого друга-диктатора, щоб той теж втрутився своєю армією в російсько-українську війну.

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