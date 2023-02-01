Раніше у РБ не було ударної зброї з дальністю понад 300 км.

Міністерство оборони Білорусі стверджує, що Збройні Сили країни тепер можуть самостійно використовувати поставлені Росією мобільні керовані ракетні комплекси "Іскандер".

Це – результат спільних з РФ навчань, повідомляє МО РБ.

"Для того, щоб управляти цим унікальним комплексом, білоруські військовослужбовці пройшли навчання в Російській Федерації. Після завершення теоретичного курсу навчання була здійснена їх практична підготовка на білоруських полігонах", – повідомив начальник ракетних військ і артилерії ЗС РБ – начальник управління ракетних військ і артилерії Генштабу ЗС РБ полковник Руслан Чехов.

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Він також заявив, що раніше у країни не було ударної зброї з дальністю понад 300 км, а ці ракети здатні вражати цілі на відстані до 500 км. Чехов похвалив "Іскандер" і назвав "мрією кожного ракетника".

Ракети Іскандер в Білорусі - що відомо

Наприкінці березня 2022 року, через місяць після початку повномасштабної війни в Україні, Генштаб ЗСУ повідомляв, що фіксується підвезення російських ракет до "Іскандерів" на територію Білорусі.

У травні в Білорусі зафіксували пересування "Іскандер" до кордону з Україною.

У грудні 2022 року Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, передані Росією комплекси С-400 та "Іскандер" вийшли на бойове чергування.

Ракети Іскандер у війні РФ проти України

За інформацією Міноборони, станом на початок січня Росія використала у війні проти України 744 балістичні ракети "Іскандер".

Однак запаси цих ракет РФ майже повністю вичерпала. У розвідці напередодні зауважували, що у Росії залишилося близько 20% від довоєнних запасів ракет.

"У них є "Іскандери", є Х-101, Х-555. . ... Це приблизно 550 одиниць. Їх потенціалу вистачить на проведення двох-трьох масованих ударів у кількості понад 80 ракет", – заявляв представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Напередодні генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснював, що останнім часом росіяни майже не використовують "Іскандери" наземного базування. Натомість вони використовують морські платформи (надводні та підводні кораблі) у Чорному та Каспійському морях. Крім того, ворог запускає ракети зі стратегічних бомбардувальників.

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