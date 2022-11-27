У партії також висловили підтримку відправці в Україну ракет великої дальності.

Республіканці обіцяють продовжити двопартійну підтримку України після того, як у січні Республіканська партія візьме під свій контроль Палату представників США.

Як пише CNN, Майкл Маккол, який може очолити комітет у закордонних справах Палати представників, і Майк Тернер, який є претендентом на посаду голови розвідувального комітету, висловили впевненість у тому, що президент України Володимир Зеленський "матиме двопартійну підтримку".

Водночас вони підтримали позицію лідера республіканців Кевіна Маккарті щодо того, що в питанні фінансування України не буде "карт-бланшу".

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Конгресмени заявили, що надання допомоги має бути "підзвітним і прозорим для американського народу". На більшій підзвітності також раніше наполягав Маккарті.

Маккол і Тернер також висловили підтримку відправленню в Україну ракет великої дальності. Окремо Тернер наголосив на важливості надання простих у використанні систем ППО.

Вибори в США та підтримка України

8 листопада пройшли проміжні вибори в обидві палати Конгресу США.

За інформацією ЗМІ, в Палаті представників більшість взяли республіканці. Остаточний результат виборів в Сенат буде відомий в грудні.

Напередодні виборів повідомлялося, що в Республіканській партії зросло число супротивників військової підтримки України. З'являлися чутки про розкол у партії, який потенційно може перешкодити наданню військової допомоги.

В ОПУ називали заяви про зниження підтримки України після виборів в США спекулятивними і такими, що грають на руку тільки Росії.

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