Республіканська партія змогла подолати поріг у 218 місць.

На проміжних виборах до Конгресу в Сполучених Штатах Америки республіканці перемагають демократів у Палаті представників.

Як повідомляє CNN, республіканська партія змогла подолати поріг у 218 місць.

Зазначається, що перемога республіканців у Палаті представників завершить перебування демократа Ненсі Пелосі на посаді спікера в січні 2023 року. Вона обіймала цей пост протягом двох термінів.

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Водночас видання прогнозує, що до палати повернеться ідеологія екс-президента США Дональда Трампа.

"Нова Палата представників під керівництвом республіканців напевно зробить життя Білого дому складнішим до кінця терміну Байдена, як президент визнав перед виборами, коли він сказав журналістам, що втрата більшості Демократичної партії зробить ситуацію "складнішою", – наголошує CNN.

Вибори в США

Проміжні вибори до обох палат Конгресу США відбулися 8 листопада 2022 року.

За підсумками голосування демократи отримають достатню кількість місць, щоб зберегти контроль над Сенатом США.

Водночас остаточні результати виборів, які визначать, хто отримає партійну більшість у верхній палаті Конгресу США – республіканці чи демократи – стануть відомі лише у грудні. Цей процес затягнеться через необхідність проведення повторного туру голосувань в американському штаті Джорджія.

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