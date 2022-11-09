За його словами, Україна зараз має стійку двопартійну підтримку.

Україна має двопартійну підтримку Конгресу США, а після виборів очікує лише на посилення цієї підтримки.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, немає сумнівів, що для США існує тільки один варіант фіналізації війни - це перемога України. Адже це символізуватиме перемогу демократії над авторитаризмом.

Подоляк зауважив, що розмови про ймовірність зниження підтримки США після виборів до Конгресу є спекулятивними та грають на руку тільки Росії. Україна очікує, що підтримка з боку США після виборів тільки зміцнішає, адже американці розуміють, що перемога над РФ продемонструє перемогу над хворими амбіціями жорсткої авторитарної країни. Ця поразка чітко просигналізує країнам з подібними політичними режимами, що вони не можуть знищувати світову безпеку. Саме ці меседжі США намагаються доносити світу.

"Є один важливий нюанс - війна в Україні не призвела до того, що десь почали погіршуватися умови проживання, дещо знижуватися рівень життя. Немає прямої залежності. Навпаки, якщо ми зможем дограти правильно цю гру, виграти цю війну (а ми це повинні зробити з точки зору збереження української державності), тоді світ стане більш упорядковим. Тоді увесь цей тиск на світ, зокрема міграційні чи етичні кризи, інші шантажі, продовольчі шантажі, вони значно впадуть у впливі на загальний контур безпеки у світі. Світ стане більш адаптивно підходити до тих чи інших криз, і швидше їх долати з меншими втратами. Правильна фіналізація війни - це можливість світу прийти до більш сприятливого середовища існування. США це чудово розуміють", - заявив Подоляк.

Вибори в США - що відомо

У Республіканській партії перед виборами в США збільшилося число противників військової підтримки ЗСУ. У свою чергу республіканець Адам Кінзінгер запевнив, що праві і ліві часто мають общию позицію у важливих політичних питаннях.

Перед самими вибрами, 3 листопада, стало відомо, боти використовують політичні меми, щоб вплинути на результати виборів. При цьому російський олігарх Євген Пригожин зізнався, що "втручався, втручається і буде втручатися" вибори в США.

За попередніми результатами проміжних виборів в США Республіканська партія може встановити контроль над Палатою Представників Конгресу. При цьому демократи зможуть уникнути "розгрому" на виборах на тлі падіння рейтингу нинішнього президента Джо Байдена.

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