Голова МЗС України прокоментував листування міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Франції і Німеччини.

Росія добиває "нормандський формат" і бажає знищити його чужими руками, але Україна, Франція і Німеччина не дозволять цього зробити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"З приводу дипломатичного листування, яке відбувається у "нормандському форматі", ви знаєте, хочеться якось саркастично пожартувати і потролити, але насправді нічого гарного у цьому немає. Росія своїми діями просто добиває "нормандський формат", демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку, але і безумовно підриває залишки довіри до себе", - сказав Кулеба.

"Я можу сказати одне: ми домовились з німецьким і французьким колегою, що не подаруємо Росії розкіш знищити "нормандський формат" чужими руками. Ми будемо працювати над залученням Росії до переговорного процесу, до дипломатичних зусиль з урегулювання цього конфлікту", - заявив міністр.

"Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, ускладнює цю роботу, але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена в мирі, у справедливих рішеннях і у безпеці", - сказав Кулеба.

Раніше, 17 листопада, на сайті МЗС РФ було оприлюднено дипломатичне листування міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Франції Жан-Ів Ле Дріаном і Німеччини Гайко Маасом. Як заявили в МЗС РФ, це було зроблено через те, що нібито позиція і підходи Росії "до проведення можливої міністерської зустрічі у "нормандському форматі" зазнають перекручувань".

Зокрема, МЗС РФ оприлюднило проект спільної заяви глав МЗС "нормандської четвірки", який пропонувала саме російська сторона. У тексті Росія знову заперечує свою безпосередню участь у розв'язаній нею війні на сході України. Росія знову оманливо заявляє про якийсь "внутрішньоукраїнський конфлікт", якого не існує. У проекті заяви Росія хотіла зафіксувати, аби українська влада вела прямі переговори з окупаційними адміністраціями РФ в окупованих Росією окремих районах Донецької і Луганської областей.

Читайте такожЗеленський обговорив із Меркель і Макроном проведення саміту "нормандської четвірки"

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбулася в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Як раніше повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде перемовини, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Автор: Віталій Саєнко