У листах Лавров назвав умовою проведення "нормандської зустрічі" підготовку підсумкової заяви та направив колегам її проект.

Міністерство закордонних справ РФ опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом.

Листи Лаврова, німецького та французького міністрів з'явилися у відкритому доступі на сайті МЗС Росії.

У прес-службі МЗС РФ заявили, що позиція Кремля начебто "останнім часом піддається спотворенню".

"Щоб запобігти подальшим спекуляціям, МЗС Росії вирішило оприлюднити першоджерела та опублікувати дипломатичне листування міністра закордонних справ Російської Федерації С.В. Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції Г. Маасом та Ж.-І. Ле Дріаном", – заявили там.

У листах Лавров назвав умовою проведення "нормандської зустрічі" підготовку підсумкової заяви та направив колегам її проект. У ній були положення про організацію "прямого діалогу між Києвом та Донецьком та Луганськом". Росія також покладала на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

У відповідь на це глави МЗС Німеччини і Франції зазначили, що російський проект не знайде підтримки серед країн "нормандського формату", оскільки Німеччина і Франція не можуть погодитись з багатьма тезами. Вони запропонували альтернативний проект.

У листі від 16 листопада Лавров попередив німецького та французького міністрів, що опублікує листування з ними 17 листопада.

Зустріч у "нормандському форматі"

12 жовтня у Франції повідомили про проведення в найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції та Німеччини).

Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів у "нормандському форматі" найближчим часом не буде, а Україна нібито "спотворює факти" і "не виконує минулі домовленості".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає "слабким виправданням" слова Лаврова.

Автор: Олег Давигора