Франція, Німеччина та Україна продовжуватимуть наполягати на проведенні зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів та працювати над організацією саміту лідерів "нормандського формату".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не отримає "розкоші зруйнувати "нормандський формат" чужими руками".

Про це він сказав під час включення в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Ми присвятили 100% часу розмови з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини виключно безпеці України і перспективам "нормандського формату", - розповів міністр.

За словами Кулеби, під час зустрічі зі своїм французьким та німецьким колегами було домовлено, що Франція, Німеччина та Україна продовжуватимуть наполягати на проведенні зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів, зокрема й за участю міністра закордонних справ РФ.

Читайте такожНімеччина і Франція закликали Росію "зберігати стриманість""І так само будемо працювати над організацією саміту лідерів нормандського формату... Ми не дамо Росії розкоші зруйнувати "нормандський формат" чужими руками... Потрібно змушувати Росію сідати за стіл і домовлятися, а не брязкати зброєю", - наголосив він.

Зустріч у "нормандському форматі"

12 жовтня у Франції повідомили про проведення в найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції та Німеччини).

Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів у "нормандському форматі" найближчим часом не буде, а Україна нібито "спотворює факти" і "не виконує минулі домовленості".

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає "слабким виправданням" слова Лаврова.

Автор: Антоніна Доломанжи