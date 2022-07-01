Росія виглядає на тлі України дуже мізерно в репутаційному плані, вважає радник глави ОПУ.

У війні проти України росіяни проявляють свою злість, атакуючи мирне населення. Точно так само, як зробила би малоінтелектуальна людина.

Таку думку в ефірі телемарафону FREEДОМ озвучив радник голова Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Давайте об'єктивно. Це (перехід росіян на нову, ще більш криваву і безжальну тактику щодо мирних людей - УНІАН) неминуче мало статися. РФ ставитися до категорії... Якщо привести аналогію, це така людина-гопник. Якщо вона відчуває опір, на неї дивляться з огидою всі навколо, вона починає панікувати і використовувати найбільш демонстративні форми прояву своєї ненависті. Росія зараз поводиться так, як має поводитися Росія, на жаль", - сказав Подоляк.

Радник голова ОПУ зазначив, що Росія довгий час маскувалася "за концертами Шостаковича і за балетом Великого театру", щоб приховати свою справжню сутність.

"Насправді це країна, яка ненавидить навколишній світ. Візьміть таке саме пропите обличчя, яке п'є з горла горілку, щербато посміхається, бо на стоматологію грошей не вистачає. Ця особа і є реальна культура Російської Федерації. Тому і мислення там таке", - додав він.

Подоляк наголосив, що Росія показала свою неефективність з точки зору захоплення України, зазнала репутаційних втрат. Тепер росіяни демонструють свою озлобленість, атакуючи мирних жителів.

"Думали, що весь світ буде стояти на колінах, у них будуть тремтіти ноги, Україна швиденько зламається... Сьогодні все йде іншим шляхом. Україна виглядає вкрай ефективно з точки зору управління військовим процесом як таким. Зрозуміло, що у нас жертви, зрозуміло, що багато проблем, не вистачає військових ресурсів, тому що ми перш за все не експансіоністська держава, але тим не менше. Росія виглядає на тлі України дуже мізерно в репутаційному плані. На глобальних ринках до Росії ставляться з крайньою зневагою. Навіть на засіданні G7 це було підкреслено демонстративно: подивіться на цього напівоголеного мачо, подивіться на нього, це огидний персонаж в людській історії і це викликає озлоблення. А що коли людина малоінтелектуальна, як вона проявляє свою злість? Починає бити по найбільш незахищеним верствам населення. Бере крилату ракету, тому що може собі дозволити", - заявив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня ворог завдав масованого ракетного удару містам України, зокрема - Житомиру та околицям, Чернігівській та Львівській областях. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, територією України було випущено більше 50 ракет різних типів.

27 червня в результаті ракетного обстрілу Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр. В результаті удару загинули 19 людей, близько сотні звернулися за допомогою до медиків.

1 липня окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. Відомо про щонайменше 21 загиблого.

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