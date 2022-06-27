Подробиці ворожого удару згодом надасть Полтавська ОВА.

Сьогоднішній ракетний удар російських окупантів по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі. Рашисти, горіть у пеклі. Разом з усіма відповідними службами знаходжуся на місці трагедії", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що подробиці ворожого удару згодом надасть Полтавська ОВА.

Впродовж останніх кількох днів Росія посилила ракетні атаки. Зокрема, вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку. Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою.

Нагадаємо, у Кременчуці міська влада розпочала процес дерусифікації. Загалом планується змінити назви близько 70 вулиць, бульварів та провулків міста.

Вже 15 квітня на сесії міської ради перейменовано вулицю імені російського поета Маяковського. Їй дали нову назву – Єднання України.

Вас також можуть зацікавити новини: