В реанімації залишаються двоє постраждалих під час атаки.

Фахівці вже ідентифікували 17 загиблих під час атаки на ТЦ "Амстор" в Кременчуці. Більшість були працівниками магазинів, розташованих в ТЦ.

Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

За словами директорки лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька" Оксани Корлякової, два пацієнти з лікарні переведені до інших медустанов країни. Жінку - до Києва, а чоловіка - до Полтави. В реанімації медзакладу залишається 2 пацієнта, інші лікуються у відділеннях.

Прокурор Полтавської області Антон Столітній на брифінгу розповів, що загалом до медиків за допомогою зверталася 101 особа. З них госпіталізовано було 54 особи, з яких у тяжкому стані — 31. Одна з госпіталізованих осіб померла у лікарні.

Фахівці вже ідентифікували 17 загиблих.

"Наразі 17 загиблих ідентифіковані. З них працівників ТЦ "Амстор" — одна особа, вісім осіб — працівники "Комфі", відвідувачів — сім, один працівник магазину "EVA". Збігів профілів ДНК, за якими ми не змогли встановити роль — 4. Наразі надійшло 44 звернення про безвісти зниклих громадян. З них місце перебування 23 осіб уже встановили. У розшуку 21 особа, з яких 17 ідентифікували як загиблих", — розповів Столітній.

Раніше в "Комфі" повідомляли, що один їхній працівник загинув, 5 осіб ушпиталені, а 9 вважаються зниклими. В "EVA" повідомляли про зникнення працівниці на ім'я Софія.

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр.

Загалом внаслідок ракетного удару загинули 19 людей, 62 людини постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

Своєю чергою місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.

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