Президент заявляє, що російські ракетні удари підкреслюють важливість надання Україні оборонної підтримки країнами Заходу.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія вже випустила проти України близько 3 тисяч ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре прес-конференції у Києві.

"Загалом, ви знаєте, за чотири місяці повномасштабної війни Росії проти мирної України, Росія вже застосувала близько 3 тисяч ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки. Перш за все, це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатись наодинці, коли є таке зло, коли воно існує", - заявив Зеленський.

Також глава держави нагадав, що сьогодні, 1 липня, російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару по звичайному житловому будинку в Одеській області у селищі Сергіївка.

"Такі ракеті Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку зі звичайними цивільними людьми", - наголосив глава держави.

Він додав, що відомо про загибель 19 людей і серед них 2 дитини, ще понад 30 людей поранено.

"Це не одиночний удар, і це не випадковість, як щоденно говорить у мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії - терор Росії, будемо відверті, проти наших міст і селищ, наших людей, дорослих і дітей", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх кількох днів Росія значно посилила ракетні удари по території України.

27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр.

Загалом внаслідок ракетного удару загинули 19 людей, 62 людини постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

В ніч на 1 липня російські війська вдарили по Одеській області, влучивши у багатоповерхівку та бази відпочинку.

Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару в смт. Сергіївка загинуло 20 осіб: 16 осіб – у житловому будинку та 4 особи виявлено на базі відпочинку. З них – 1 дитина. Постраждали 38 людей.

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