Серед загиблих є 12-річна дитина.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив речник Одеської Обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"На цю хвилину маємо вже загиблу 21 людину, серед них 12-річна дитина", - сказав Братчук.

Він зазначив, що кількість постраждалих залишається незмінною. Наразі рятувальна операція продовжується.

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 1 липня, окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку.

Раніше було підтверджено загибель 20 осіб, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Відзначається, що жодних військових об'єктів на даній території немає.

Пізніше стало відомо, що база відпочинку в Сергіївці Одеської області, яка в ніч проти 1 липня постраждала від удару російських ракет, належить уряду Молдови.На базі розташовано центр з реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання.

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