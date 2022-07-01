Область атакували з російських літаків стратегічної авіації Ту-22 трьома ракетами Х-22.

Сьогодні вночі російські війська вдарили по Одеській області, влучивши у багатоповерхівку та базу відпочинку.

Ракетний удар по базі відпочинку: оновлені дані

Внаслідок ракетного удару по базі відпочинку на Одещині загинули три людини, з них - одна дитина, повідомляє ДСНС України у Facebook.

"1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотирьохповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Влучання у багатоповерхівку: жертв стало більше

Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку на Одещині кількість загиблих зросла до 14 людей, уточнив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, станом на 06.00 ранку, загиблих — 14 людей, травмовані — 30, з них три дитини. Продовжуються рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.

ОНОВЛЕНО 8:37. Третя російська ракета влучила у ще одну базу відпочинку.

Встановлено, що область атакували з російських літаків стратегічної авіації Ту-22 трьома ракетами Х-22.

Станом на 05:30 виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина, повідомили в ОК "Південь". Надано медичну допомогу 31 потерпілому, серед яких 4 дитини та вагітна жінка. Врятовано з-під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важко поранених госпіталізовано.

Рятувальні роботи продовжуються.

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