Члени БРІКС підтримують принципи Статуту ООН.

Декларація на саміті БРІКС, який пройшов у Казані, демонструє, що Російська Федерація не змогла заручитись міжнародною підтримкою та створити альтернативну структуру безпеку, якої прагне Кремль.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), війна РФ проти України в документі згадується лише один раз. При цьому у декларації вказується, що всі підписанти мають діяти відповідно до принципів Статуту ООН, включно з повагою до територіальної цілісності.

Також у документі зазначено, що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу і дипломатії. Як відомо, Україна називає "принципи Статуту ООН" головним шляхом для досягнення миру і наголошує на незаконності агресії РФ з точки зору міжнародного права.

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У МЗС України вже відреагували на Казанську декларацію. Там вказали на неспроможність Росії "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки учасникам саміту. Як додали у міністерстві, декларація свідчить про те, що члени БРІКС не об'єднані навколо війни проти України і багато з цих них підтримують принципи Статуту ООН.

"Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію", - кажуть аналітики у звіті ISW.

Саміт БРІКС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія влаштувала масштабний саміт БРІКС, в якому взяли участь також представники країн-кандидатів на вступ в організацію. При цьому на саміт приїхав і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який влітку відмовився їхати на український Саміт миру в Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що БРІКС допомагає Путіну показати світові і передовсім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії. Як пояснює Telegraph, саміт БРІКС має величезне значення для балансу глобальних сил і майбутнього України.

Аналітики ISW попереджали, що Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля.

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