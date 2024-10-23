Це може потенційно обернутись для України припиненням підтримки з боку США.

Саміт БРІКС, який зараз проходить у Росії має величезне значення для балансу глобальних сил і майбутнього України. На захід прибули лідери десятків країн.

Як пояснює Telegraph, Дональд Трамп, у разі перемоги на виборах президента США, матиме привід припинити підтримку Києва, мотивуючи це тим, що Росія майже не постраждала від двох з половиною років західних санкцій та значних витрат союзників на допомогу Україні.

"Росія втратила десятки тисяч людей в Україні, але, як показує її кривава історія, вона має безмежну здатність до страждань. Не дивно, що українці розлючені тим, що Гутерріша (генсека ООН, - УНІАН) запросили до Казані, адже вони бачать, до чого це все веде", - зазнає видання.

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В ООН виправдовуються, що генеральний секретар послідовно критикував дії Росії. Зокрема, він заявляв, що агресія Москви в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. Однак у такому випадку незроззуміло, навіщо їхати на саміт Путіна. У виданні додали, що Гутерріш та ООН також "зайняли морально амбівалентну позицію щодо близькосхідного конфлікту" та назвали її благодійною.

При цьому Путін виставляє себе представником постколоніалізму, хоча сам саміт проводить у стародавньому Казанському ханстві, анексованому росіянами.

"Більше того, чим ще є спроба окупації України, як не імперіалістичною авантюрою? Але такі тонкощі не помічають країни, які прагнуть подражнити Захід і показати, що його закони вже не діють так далеко, як колись", - підсумовує видання.

Саміт БРІКС - останні новини

Цього тижня у місті Казань проходить саміт БРІКС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що БРІКС допомагає Путіну показати світові і передовсім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії.

У Білому домі заявили, що США не вважають міждержавне об’єднання BRICS загрозою для себе.

"Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля з посилення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди і торговельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої воєнні зусилля в Україні, пом'якшуючи вплив західних санкцій", - зазначає Інститут вивчення війни у своєму звіті.

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