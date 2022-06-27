Україна приділила увагу трьом великим напрямкам

Уряд України напрацьовував пропозиції щодо сьомого пакета санкцій проти Російської Федерації по трьох напрямкам: посилення санкцій у сферах енергетики, фінансів і торгівлі, нові персональні санкції та закриття шпарин для обходу минулих обмежень.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов під час інформаційного телемарафону.

"Це, фактично, три великих напрямки. Це посилення секторальних напрямків у сферах енергетики, фінансів і торгівлі. Це нові індивідуальні санкції проти олігархів, які підтримують російський уряд і керівний режим, вища урядова ланка, яка приймає ключові рішення щодо завдання ударів по житловій та соціальній інфраструктурі в Україні. І третій момент – це закриття тих шпарин, які лишаються в санаційній політиці й обходяться Росією та її сателітами для того, щоб продовжувати постачання критичного імпорту до РФ, для вироблення ними зброї для обстрілів території України й для того, щоб вони надалі уникали санкцій", - розповів він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 червня Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапив засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Акції компанії моментально обрушилися, на тлі чого Волож вирішив покинути свій пост.

Після цього з'явилася інформація, що Україна вимагає від Європейського союзу розробити новий жорсткіший пакет санкції проти Російської Федерації, який завдасть ще більшого удару по російській економіці.

Пізніше міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій, яка передбачає введення санкцій проти 100 тисяч осіб.

Пізніше президент України Володимир Зеленський закликав якнайшвидше розробити та ввести у дію сьомий пакет санкцій проти Росії, який має бути жорсткіше.

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