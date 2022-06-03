Санкційний пакет вважається офіційно прийнятим.

Рада ЄС завершила процедуру затвердження шостого пакету санкцій проти РФ.

Санкційний пакет вважається офіційно прийнятим. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Санкції ЄС передбачають відмову країн Союзу від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів протягом 8 місяців.

Крім того, санкції припускають поетапну відмову від російської нафти, що перевозиться по морю, тимчасове виключення зроблено для трубопровідної нафти.

Також санкції припускають відключення від SWIFT Сбербанку, Россельхозбанка та Московського кредитного банку.

Крім того, до шостий пакет санкцій ЄС проти РФ потрапила заборона на мовлення трьох російських державних телеканалів: "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24/Росія 24" і "Міжнародний ТВ Центр".

У шостому санкційному пакеті європейські лідери погодили список осіб і організацій, яких стосуються експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення.

"Більш того, ЄС розширить перелік товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки Росії", - додали в Раді.

Крім того, в новому санкційному пакеті є пункт "Консалтингові послуги". Він включає заборону на надання Росії бухгалтерських, піар-послуг і консультаційних послуг, а також хмарних сервісів.

"Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходів для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також вводимо санкції проти тих, хто несе відповідальність за звірства, що мали місце в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна", - прокоментував Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств.

2 червня 2022 року президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

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