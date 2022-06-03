Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності сьогодні.

Росіянин Аркадій Волож, який потрапив під санкції ЄС, покидає раду директорів і пост генерального директора групи компаній "Яндекс".

Про це пише пропагандистський ресурс РБК.

На тлі внесення Воложа в санкційний лист Євросоюзу різко впали й акції самого "Яндекса" - більш ніж на 10%.

"Я вважаю рішення комісії нелогічним. Однак поки діють санкції, я не буду давати ніяких вказівок і рекомендацій трасту щодо голосування, рішення продовжить ухвалювати рада директорів. Це захистить інтереси компанії і всіх наших акціонерів. При цьому я продовжу допомагати компанії та її команді", - прокоментував санкції і свій відхід Аркадій Волож.

Що передувало

Засновник "Яндекса" Аркадій Волож був включений до списку санкцій Євросоюзу.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії набув чинності сьогодні. Відповідний документ опублікований в офіційному журналі ЄС.

Також до списку санкцій включені повнолітні члени сім'ї речника президента РФ Дмитра Пєскова. Під санкції потрапили дочка Єлизавета, син Микола і дружина Тетяна Навка.

Крім того, в список потрапили дочка глави російського "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова Марина, дочка глави Сибірської вугільної енергетичної компанії Андрія Мельниченка Олександра і син Євгена Пригожина Павло.

Як і повідомлялося раніше, Євросоюз ввів санкції щодо коханки Путіна Аліни Кабаєвої.

Вас також можуть зацікавити новини: