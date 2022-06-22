Президент назвав аргументи на користь санкцій.

Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу щодо Російської Федерації потрібен якнайшвидше.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчути постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику", - наголосив він.

Він зазначив, що чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи - все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 червня Євросоюз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапив засновник "Яндекса" Аркадій Волож. Акції компанії моментально обрушилися, на тлі чого Волож вирішив покинути свій пост.

Після цього з'явилася інформація, що Україна вимагає від Європейського союзу розробити новий жорсткіший пакет санкції проти Російської Федерації, який завдасть ще більшого удару по російській економіці.

Пізніше міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій, яка передбачає введення санкцій проти 100 тисяч осіб.

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