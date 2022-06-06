Розроблено механізм покарання людей, які підтримують злочинні дії режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола представила Дорожню карту індивідуальних санкцій. Вона пропонує запровадити санкції проти 100 000 осіб.

Документ опублікував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми пропонуємо механізм, завдяки якому затримка відставки чи публічного засудження політики Кремля дорого коштуватиме", – йдеться у документі.

За запропонованою процедурою, НАЗК повинне сформувати та оприлюднити перелік осіб, які відповідають критеріям санкцій, і надіслати його урядам країн, які готові запровадити ці санкції. Відповідно останні мають оголосити про санкції щодо цих осіб з певної дати.

Однак в особи зі списку потенційного запровадження санкцій є час до цієї дати, щоб публічно засудити політику Кремля, звільнитися з посади, передати частину свого статку до Фонду реконструкції України тощо. Тоді санкції проти неї застосовувати не будуть.

"Якщо індивідуальні санкції будуть накладені на всі групи, запропоновані в цьому документі, це охопить 100 000 осіб, що становить найбільшу кількість індивідуальних санкцій в історії. Хоч ця кількість становить менше 0,1% населення Росії, вона зачіпає велику частину саме того тонкого шару російського суспільства, який представляє російську еліту та заможних", – йдеться у документі.

Санкційні списки складатимуться за категоріями у порядку пріоритетності: олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

Група Макфола-Єрмака пропонує розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів та відсторонити їх від будь-яких міжнародних змагань.

Експерти групи наголошують, що перш за все необхідно взятися за олігархів, які змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Наприклад, це Володимир Потанін (власник Норильського нікелю та інших великих активів), Андрій Бокарьов (співвласник Трансмашхолдингу та інших великих активів), Іскандер Махмудов (співвласник компаній Трансойл, Трансмашхолдинг тощо).

"Дорожню карту індивідуальних санкцій, як і попередні напрацювання групи Макфола-Єрмака (План дій щодо посилення санкцій та Дорожню карту енергетичних санкцій) ми передали всім ключовим особам, які впливають на ухвалення відповідних рішень", - зауважив Єрмак.

Нагадаємо, що раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна переможе і зробить це якнайшвидше, якщо вчасно отримає всю узгоджену із партнерами допомогу.

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