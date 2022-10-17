Американський сенатор вважає, що можна передати Україні технології призначені Саудівській Аравії

Американський сенатор Річард Блюменталь побоюється, що Саудівська Аравія може передати Російській Федерації оборонні технології США. Він пропонував тимчасово припиннити передачу технологій цій країні.

Про це пише The Guardian.

За його словами, одна з його головних турбот — не допустити, щоб Росія отримала вигоду з технологій, якими США поділилися з партнерами в Ер-Ріяді.

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"Ми проконсультуємося з Пентагоном, дуже відверто поговоримо з ними про те, як вони оцінюють ризик при передачі технологій передових систем озброєнь", - заявив політик.

При цьому він підтримав передачу зброї, яка вже передана Саудівській Аравії і призначалася, Україні. На думку аналітиків, реалізація пропозиції ускладнюється тим, що для обслуговування цієї зброї необхідний Американський персонал, хоча українців можна навчати і за кордоном.

Позиція Саудівської Аравії щодо війни в Україні - що відомо

У вересні стало відомо, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман став посередником під час обміну полоненими між Україною і Росією. За його сприяння були звільнені 10 іноземців, які воювали за Україну і потрапили в полон.

Також Саудівська Аравія цього тижня проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка стосувалася засудження спроби Росії анексувати території чотирьох областей України.

Водночас 5 жовтня було оголошено про угоду Саудівської Аравії, Росії та інших країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти. Тоді США заявили, що зростання цін на нафту в результаті скорочення видобутку збільшить військовий бюджет Росії і підірве глобальні зусилля по ізоляції Москви. А високопоставлені американські законодавці у зв'язку з цим закликали до повної переоцінки відносин з Саудівською Аравією.

15 Жовтня тслоа відомо, що Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 400 мільйонів доларів після укладення угоди з РФ та іншими країнами ОПЕК + про скорочення видобутку нафти.

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