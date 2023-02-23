У тексті резолюції висловлюється наполегливий заклик до Росії негайно і безумовно вивести усі її війська з території України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні відповідно до Статуту ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна резолюція про принципи Статуту ООН як основи справедливого миру в Україні була підтримана під час надзвичайної спеціальної сесії ГА ООН у Нью-Йорку.

Результати голосування оголосив голова Генсамблеї ООН Чаба Кьорьоші.

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Зокрема, за резолюцію проголосували 141 країна-член ООН, утримались – 32. Проти проголосували 7 країн – Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.

Проект резолюції презентували спільно Україна та понад 70 інших країн, які стали співавторами документу.

У тексті резолюції висловлюється наполегливий заклик до Росії негайно і безумовно вивести усі її війська з території України.

В Офісі президента вже відреагували на ухвалення Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй резолюції про мир в Україні. Очільник ОПУ назвав ухвалення резолюції перемогою та зазначив: "Серед тих, хто нас підтримав - провідні держави Близького Сходу. Останніми тижнями я був на постійному зв‘язку з ними. Дуже вдячний всім, хто в річницю неспровокованої російської агресії виступив на боці України. Таких держав - 141. Світ розуміє, на чиєму боці правда".

Важлива резолюція ООН щодо війни в Україні - що варто знати

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня майже 60 держав винесуть на розгляд ГА ООН проект резолюції щодо війни України і її буде розглянуто напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення росіян.

Засідання ГА ООН, як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відбувалося в умовах шаленої напруги. Росія намагалася завалити голосування за проект резолюції на підтримку миру в Україні.

Тим часом Китай виступив з трибуни ГА ООН за припинення західних поставок зброї в Україну, оскільки це нібито заважає настанню миру.

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