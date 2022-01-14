Ольга Совгиря нагадала, що парламент позбавив Януковича звання президента Україні, прийнявши закон, що чинний нині.

Президент-втікач Віктор Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва ще один позов проти Верховної Ради.

Про це представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря повідомила у Facebook.

За її інформацією, Янукович подав до ОАСК ще один позов проти парламенту, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання президента України у спосіб інший, окрім як шляхом імпічменту.

Вона зазначає, що Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

"Тобто рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент", - наголосила вона.

Читайте такожМіністр закордонних справ Німеччини прилетить до України перед візитом до РФСовгиря нагадала, що Верховна Рада позбавила Януковича звання президента України шляхом ухвалення закону України від 4 лютого 2015 року (№ 144-VIII), який наразі чинний.

За її словами, конституційність цього закону оскаржувалась до Конституційного суду України, проте КС в грудні 2019 року закрив провадження за цим конституційним поданням, зазначивши, що "цей спір не є правовим, має політичний характер, а тому не підсудний суду".

Позов Януковича проти Ради - що відомо

22 лютого 2014 року після втечі Януковича до Російської Федерації Верховна Рада ухвалила постанову щодо його самоусунення. Парламент встановив, що Янукович "у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов’язки.

4 лютого 2015 року парламент ухвалив закон про позбавлення Януковича звання президента України.

27 листопада 2021 року прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир анонсував, що екс-президент України Віктор Янукович оскаржить у суді постанову Верховної Ради про його відсторонення з поста глави держави.

30 грудня 2021 року Совгиря заявила, що Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Януковича до Верховної Ради щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень глави держави.

Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента.

Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року на 10:15.

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