Смаколики для колег, подарунки дітям та благодійність: як святкують 19 грудня Миколаї, Миколайовичі та Миколаївни Верховної Ради

У Верховній Раді 337 народних депутатів-чоловіків, серед яких 12, на ім'я Микола. Двоє з них навіть Миколи Миколайовичі. Напередодні Дня Святого Миколая, УНІАН розпитав у парламентських Миколаїв, Миколайовичів та Миколаївен, як їх вітають 19 грудня, як вони відзначають цей день та чи займаються благодійністю.

Святий Миколай – добрий чарівник, якого ототожнюють з образом Миколая Чудотворця. Він опікується воїнами, мандрівниками, допомагає бідним у скруті. Вважається покровителем дітей, студентів, торговців… За традицією, діти чекають від нього подарунків, які Святий Миколай лишає їм під подушками. Але для того, щоб мати подарунок, а не різочки, треба протягом року бути чемним і милосердним.

УНІАН нарахував у Верховній Раді дванадцять депутатів, на ім’я Микола. Двоє з них навіть Миколаї Миколайовичі. Загалом Миколайовичів у парламенті шістнадцять, Миколаївен в рази менше – п’ять. У переддень свята, УНІАН поцікавився у них, яких святкових традицій "на Миколая" дотримуються у їхніх родинах та чи беруть парламентарі, покровителем яких є цей Святий, участь у благодійних проєктах.

Так, народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко зазначив, що у нього в родині завжди були "приємні свята". "Це і смаколики, і тортик мати готувала. Наряджали ялинку. Я разом з татом обирав лялькового Діда Мороза і всі чекали, загадували якісь бажання, в майбутнє дивилися", - розповів він.

На запитання, як його вітають зараз, Тищенко зауважив, що все змінилося, і тепер вже він вітає своїх дітей. "Зараз вони вже якісь віршики розповідають для Святого Миколая", - зазначив депутат і додав, що його діти цьогоріч на День Святого Миколая попросили планшет та іграшкового робота.

За словами Тищенка, крім подарунків своїм дітям, він займається й святковою благодійністю: "Я ж народний депутат. Я і раніше виконував таку місію. Допомагаю і буду допомагати людям й після моєї каденції. Це моя така життєва позиція".

Ще один депутат від "Слуги народу" Микола Задорожній розповів УНІАН, що в його дитинстві батьки більше дарували подарунки та солодощі на Новий рік та Різдво. Зараз же, в дорослому віці, хоч його самого й вітають з Днем Святого Миколая, депутат має власну святкову традицію.

"У мене є традиція, останні, мабуть, років сім: на будь-якій роботі, де я працював, зранку я приходжу раніше і роздаю солодощі колегам, розкладаю по робочих місцях", - сказав він і додав, що торік пригощав колег по парламентському комітету.

Не лишається поза увагою депутата-Миколая й святкова благодійність: "У попередні роки вдавалося допомагати дитячим будинкам трішки... Я це роблю не публічно. Цього року також є пропозиції".

Ще один "слуга", Микола Сольський, розповів УНІАН, що в дитинстві йому дарували, зокрема, мандарини, а також ще якісь подарунки, наскільки дозволяв "стан життя сім'ї". "Але це завжди було добре, приємно", - сказав він.

На запитання, як він сам зараз вітає дітей, Сольський зазначив: "Миколай вітає дітей в ніч на Миколая кожен рік. Є якісь розмови, що діти вони хотіли б від Миколая отримати, чи вони заслуговують, чи не заслуговують, чи вони чемно себе поводили… Стандартні святкові приємні історії".

Щодо благодійності, депутат зауважив, що питання це досить інтимне, і що допомога іншим для нього не є проблемою – "час від часу відбувається".

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Микола Скорик зазначив, що День Святого Миколая для нього - "дійсно свято". "У мене день народження близько до цього свята. Тобто, я зимовий Микола. Моя родина святкувала і Різдво, і Святого Миколая, і Новий рік, і всі свята - і радянські, і православні", - згадав він.

Депутат розповів про своє ставлення до Діда Мороза та Святого Миколая. "Щороку нам намагаються замінити Святим Миколаєм Діда Мороза. Для мене в дитинстві це були різні люди, яких я обох любив і поважав, які обидва дарували подарунки на свята. Зараз я вітаю своїх дітей дарунками. Мої діти відрізняють і дружать і зі Святим Миколаєм, і з Санта Клаусом, і з Дідом Морозом. І не вважають, що ці герої один одному суперечать", - сказав парламентар.

За словами Скорика, він своїм дітям на День Миколая дарує іграшки. "Не щось велике. Щось приємне. Таке, щоб їм запам'яталося", - сказав він.

А от благодійністю, за його словами, депутат намагається займатися поза святами, без прив’язки до них: "Зараз, звичайно, час для благодійності. У мене було декілька дитячих закладів, якими я опікувався і намагаюся опікуватися. Я це роблю вже протягом багатьох років".

Народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький також розповів, що в дитинстві на Миколая йому під подушку клали "щось смачне, щось гарне, щось, що я хотів". "Я виростав у Львові і на Миколая там часто мандарини дарували, які були великим дефіцитом в Радянському Союзі. Багато інших приємних подарунків", - згадав він.

За словами депутата, найголовнішим тоді на це свято були привітання. "Я, коли був у дитячому садочку, казав: "Оскільки я Микола сам, Миколая знаю", то у діток, записував їхні побажання - що б вони хотіли, щоб їм подарували. А потім таємно телефонував їхнім батькам з кабінету директора дитячого садочку і це казав. І потім діти були дуже щасливі", - розповів Княжицький.

Він наголосив, що День Святого Миколая - свято не лише для Микол, а й для усіх дітей.

На запитання, як він зараз вітає дітей, депутат відповів: "У мене троє дітей. Старшому вже 29, а меншому - 7. Очевидно, ми усіх привітаємо".

Втім, вітає депутат не лише своїх, але дітей у Львові та в Карпатах. "Звичайно, ми зі своїми помічниками вітаємо дітей воїнів, які загинули в АТО, або які служили в АТО", - додав парламентар.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Миколайович Сушко зауважив, що в його дитинстві з цим святом не вітали. "Я застав ті часи, коли з таким святом ще не вітали. Але свого сина вітаю постійно. Стараюся, щоб він написав та підклав під подушку своє побажання. А потім йому підкладаю також подарунок, який він замовляє", - сказав депутат і додав, що його особисто зараз теж завжди вітають з Миколаєм.

Стосовно святкової благодійності парламентар розповів, що бере участь у підтримці спеціальної школи ім. Короленка для дітей з порушеннями зору у Харкові.

Депутат від "СН" Юлія Миколаївна Гришина також зазначила, що у її дитинстві День Святого Миколая широко не святкували. "У моїй сім'ї не було такої традиції взагалі - вітати з Днем Святого Миколая. Тому, в принципі, відзначали свято Миколая не дуже яскраво. Якось це ніколи не було пов'язано з дитячими подарунками. На жаль, такого не було", - сказала вона.

Зараз же, відзначає депутат, традиції та підходи змінилися. "Тепер у моїй сім'ї ми завжди відзначаємо День Святого Миколая. І він пов'язаний більше з дитячим святом. Завжди – подарунки, які кладуться під подушку… Діти дуже чекають на це свято", - розповіла Гришина і додала, що долучається також до благодійної ініціативи - допомоги дітям з непідконтрольних Україні територій та з "сірої" зони.

Позафракційний депутат Олександр Миколайович Юрченко розповів, що для нього свято Миколая – традиційне: "Завжди в нашій сім'ї, як і в Україні, за українськими традиціями, намагалися створити те, що саме Святий Миколай - це той дідусь, який приносить найголовніші подарунки, який піклується про дітей, і який несе надію, зимове свято".

Так, за словами депутата, в його родині завжди відзначали це свято, і він отримував від батьків "чудові подарунки". "Зараз вітаю і батька, і сина Миколу, який названий на честь мого батька. Так що безпосередньо в моєму житті свято Святого Миколая, мабуть, є найголовнішим з різдвяних свят", - розповів Юрченко.

За його словами, цього року він ще не визначився, який подарунок даруватиме сину, але це буде щось "креативне" для розвитку дитини. Парламентар також додав, що щороку допомагає синові написати листа Миколаєві. Не відкидає депутат і благодійних ініціатив, зокрема торік брав участь у наданні допомоги центру для людей з інвалідністю. Цього року теж планує долучитися.

УНІАН запитав про День Святого Миколая й у першого віце-спікера парламенту Олександра Корнієнка, хоч він не Миколай і не Миколайович. "В моєму дитинстві Миколая ще не було, був Дід Мороз. Дарували різне: то якісь іграшки, коли став старшим - музичні інструменти, бо знали, що захоплююся, книжки, звичайно… Усе, що дітям можна було в 90-ті роки знайти, десь роздобути, батьки шукали", - розповів він.

Своїм маленьким дітям Корнієнко теж дарує іграшки та книжки.

До речі, у парламенті поточного скликання серед усіх 423 депутатів немає жодного народного обранця, який би народився на День Святого Миколая (19 грудня). Тож Верховна Рада цього дня обходиться без святкових іменинників.

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