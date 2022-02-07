Справа Трухіна: історія з усіма відомими

Так "сходити до лісу" справді треба уміти. Автопригода за участі народного депутата від "Слуги народу" Трухіна, в якій постраждало шестеро людей, в тому числі двоє дітей, безперечно увійде в історію. А, може, навіть змінить її.

Ця ДТП сталася ще 23 серпня 2021 року, але її деталі не відомі широкому загалу досі. "Гроші" нагадають: учасниками аварії стали дві автівки. В одній, серед інших, постраждав голова комітету футбольних арбітрів України Лучано Луччі. В іншому авто, яке й спровокувало ДТП, їхав, зокрема, депутат Полтавської обласної ради Фахраддін Мухтаров. Разом з ним в машині знаходився його помічник Віктор Склема. Ну, і головний "герой" – нардеп Олександр Трухін.

Останній ледь не півроку обманював журналістів, розповідаючи: "…Я не винен, приховувати мені нічого…Я можу з упевненістю сказати, що п’яним я не був".

Але на минулому тижні у ЗМІ опинилися цікаві кадри. На відео з нагрудної камери одного з поліцейських, які першими прибули на місце ДТП, народний депутат, м’яко кажучи, на підпитку. Як запевняли свідки, "готовим" він їхав і за кермом.

"Зараз там пояснення дає людина, яка бачила, що ось цей "пасажир" в піджаку виходив з-за керма…", – чутно на відео.

Щоб уникнути покарання, депутат спочатку намагався втекти з місця події і зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському: "Давай я тихесенько в ліс піду… Я з Денисом поговорю… З Монастирським, я тебе прошу…".

А після невдалих спроб Трухін вдався до підкупу: "Принеси мені сумку з багажника. Принеси, там стоїть така звичайна спортивна сумка. Там 150 тисяч і я пішов".

"Гроші" зауважили, що він двічі пропонував поліцейським сумку грошей. "Про всяк випадок відвантажу вам 150. Залиште собі просто як бонус…", – каже Трухін на відео. Але від бонусу копи відмовились.

Це відео з місця ДТП подивились майже мільйон людей. Але досі ніхто не знає, з ким і де напився нардеп у день аварії, й чи дійсно він був за кермом? Втім програма "Гроші" все ж довідалась, що передувало цій скандальній автопригоді.

Вранці 23 серпня нардеп Трухін був у Полтаві з нагоди дня прапора. Близько 11 святкування продовжилось у місцевому ресторані "Лілея", в якому нардеп начебто пив віскі. Проте сьогодні офіціанти закладу кажуть "Грошам", що не пам’ятають такого гостя. Та водночас знають, що це – політик.

"Чи був тут в ресторані Олександр Трухін? Ми не знаємо політиків. Я з ним особисто не знайома", – розповіла "Грошам" одна зі співробітниць закладу.

Після цього Трухін з компанією вирушить до Києва і по дорозі завітає до ресторану "Каспій". За даними "Грошей", саме тут він продовжив пиячити і саме випите тут, ймовірно, і стало причиною ДТП.

"Каспій" належить Фахраддіну Мухтарову, який був з Трухіним в автівці. Мухтаров очолював фракцію "Слуги народу" в Полтавській області. Але буквально на днях, після того, як відео з ДТП потрапило у ЗМІ, у якості (само)покарання він склав повноваження.

Його місце зайняла Людмила Мірошніченко. Але насправді саме Мухтаров може досі керувати фракцією. І ось, чому. Як дізналися "Гроші", Мірошніченко постійно проживає… у готелі "Каспій", тобто в готелі Мухтарова. Це навіть не заперечують на ресепшині. На запитання, чи проживає ця пані в готелі, співробітник каже: "Не можу відповісти".

Цікаво й те, що офіційний помічник Мірошніченко – це такий собі Ульві Мухтаров, який, очевидно, є родичем Фаххаріда Мухтарова.

Цей очевидний конфлікт інтересів пані Людмила коментувати "Грошам" відмовилася. Сам Мухтаров слухавку не бере і лише в переписці обіцяє "Грошам" зустрітись. Але згодом він раптово… захворів.

"Слуги народу" позбавилися як від Мухтарова, так і, врешті, від Трухіна. Наступного ж дня після публікації відео з ДТП, його виключили з партії, на додачу – він автоматично втратить посаду головного слуги Полтавської області. А пропозицію хабаря він Трухіна поліцейському вже розслідує НАБУ.

Вмиває руки від справи Трухіна й міністр МВС Денис Монастирський, якому нардеп намагався додзвонитись. "Я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань "порішать"", – розповів він журналістам.

Але насправді саме до роботи копів є найбільше питань. Адже у першій телеграмі поліції з місця події було написано, що в Ауді керував саме Трухін: "Ауді, АЕ1046ОК під кермуванням Трухіна Олександра Миколайовича...".

Але вже через кілька годин телеграму виправлять і напишуть, що водієм Ауді був Віктор Склема.

"Гроші" кілька разів намагались додзвонитись до цього чоловіка та навіть завітали у гості. Однак… За майже тиждень він так і не вийшов на зв'язок. Заліг на дно, чи то краще сказати, як хотів нардеп Трухін, нарешті "тихесенько пішов у ліс"?

…За спробу підкупу поліцейських народному депутату загрожує до чотирьох років позбавлення волі. І отримання цього покарання після публікації викривального відео здається не менш логічним і справедливим, ніж покарання за саму вже історичну аварію.

Повний сюжет про те, як народний депутат півроку брехав пресі, хто був з ним в автівці та чи дійсно водій та пасажири Ауді могли бути напідпитку, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.