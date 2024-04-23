Зазначається, що до пакета допомоги увійдуть 155-міліметрові артилерійські боєприпаси та багато іншого.

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів, який буде виділено в рамках ще не підписаного законопроекту Україна-Ізраїль.

Видання Reuters пише, що пакет допомоги охоплює авто, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яка може бути негайно використана на полі бою.

Допомога США для України - останні новини

Президент Джо Байден попросив Конгрес США надати Україні допомогу в розмірі 60,8 мільярда доларів, але ініціатива застопорилася, коли республіканці в Палаті представників упродовж кількох місяців відмовлялися просувати цей захід.

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20 квітня Палата представників Конгресу США все ж підтримала надання військової допомоги союзникам.

Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.

За даними ЗМІ, Білий дім готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги, до якого ввійде артилерія, засоби ППО і бронетехніка.

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