Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів, який буде виділено в рамках ще не підписаного законопроекту Україна-Ізраїль.
Видання Reuters пише, що пакет допомоги охоплює авто, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яка може бути негайно використана на полі бою.
Допомога США для України - останні новини
Президент Джо Байден попросив Конгрес США надати Україні допомогу в розмірі 60,8 мільярда доларів, але ініціатива застопорилася, коли республіканці в Палаті представників упродовж кількох місяців відмовлялися просувати цей захід.
20 квітня Палата представників Конгресу США все ж підтримала надання військової допомоги союзникам.
Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.
За даними ЗМІ, Білий дім готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги, до якого ввійде артилерія, засоби ППО і бронетехніка.