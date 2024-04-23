Чиновники у США відкрито про це не говорять, але інформацію виданню підтвердило високопоставлене джерело, знайоме з процесом.

У Пентагоні та Сенаті переконують, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет "буде в дорозі вже до кінця тижня". Втім, більшість озброєння вже в Європі.

Як повідомляє CNN з посиланнямна інформоване джерело в США, більша частина американської допомоги від США вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі. Очевидно, це скоротить час, необхідний для постачання його в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди прибудуть в Україну першими.

Чиновники в Києві постаратимуться якомога швидше доставити їх туди, де вони потрібні. Але це все одно буде значною матеріально-технічною проблемою, враховуючи величезну кількість матеріальних засобів. Іншими словами, згадана перевага у співвідношенні 10:1, якою зараз користується Росія, не буде знищена відразу.

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Допомога США

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової допомоги союзникам.

Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.

За даними ЗМІ, Білий дім готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та бронетехніка.

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