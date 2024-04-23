У Пентагоні та Сенаті переконують, що після остаточного схвалення допомоги США для України перший пакет "буде в дорозі вже до кінця тижня". Втім, більшість озброєння вже в Європі.
Як повідомляє CNN з посиланнямна інформоване джерело в США, більша частина американської допомоги від США вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі. Очевидно, це скоротить час, необхідний для постачання його в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди прибудуть в Україну першими.
Чиновники в Києві постаратимуться якомога швидше доставити їх туди, де вони потрібні. Але це все одно буде значною матеріально-технічною проблемою, враховуючи величезну кількість матеріальних засобів. Іншими словами, згадана перевага у співвідношенні 10:1, якою зараз користується Росія, не буде знищена відразу.
Допомога США
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової допомоги союзникам.
Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.
За даними ЗМІ, Білий дім готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та бронетехніка.