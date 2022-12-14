За словами речника Пентагону, Україна вкрай ефективно використовує надану допомогу для звільнення своїх територій.

У Сполучених Штатів Америки немає інформації про те, що озброєння, надане Україні як військова допомога для протидії повномасштабному вторгненню Росії, використовується не за призначенням чи перенаправляється в незаконних цілях.

Як заявив на брифінгу у вівторок, 13 грудня 2022 року, прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, результати на полі бою "говорять самі за себе".

"Станом на зараз у нас немає жодної достовірної інформації, яка б свідчила про те, чи були випадки перенаправлення допомоги Україні в незаконних цілях. І я гадаю, результати на полі бою в цьому випадку говорять самі за себе", – пояснив речник Пентагону.

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За словами Райдера, Україна вкрай ефективно використовує надану допомогу для звільнення своїх територій.

"Ми й далі спостерігаємо, що українці беруть спроможності, які їм постачають Сполучені Штати та міжнародна спільнота, й використовують їх вкрай ефективно для захисту своєї держави й відвоювання суверенної території", – наголосив він.

Війна в Україні: допомога від США

Білий дім фіналізує підготовку до відправки Україні американських ЗРК Patriot. Передача ще має бути схвалена главою Пентагону Ллойдом Остіном і затверджена підписом Джо Байдена.

Раніше Сенат Конгресу США погодив рекордний оборонний бюджет на 2023 рік. Загальна сума становить 847,3 мільярда доларів, з них 800 мільйонів доларів – для України.

Водночас Військово-повітряні сили США запропонували передати Україні безпілотники Reaper, однак у Пентагоні сумніваються, чи варто це робити. Така пропозиція від ВПС США надійшла через пʼять місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України.

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