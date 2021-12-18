Представник американського Міністерства оборони Джон Кірбі заявив, що США продовжують спостерігати за ситуацією в Росії та Україні.

США не виключають передислокації додаткових військ на схід Європи.

Про це офіційний представник американського Міністерства оборони Джон Кірбі заявив на зустрічі з журналістами 17 грудня, відповідаючи на запитання, чи планується робити якісь заяви про нові переміщення військ НАТО деінде у світі на тлі очевидного бажання союзників зміцнити східні рубежі, повідомляє Deutsche Welle.

"Як сказав радник (президента США) з національної безпеки Джейк Салліван, у разі вторгнення, ще одного вторгнення (Росії в Україну) і, якщо хтось із наших союзників по НАТО попросить надати додаткові сили або тимчасові елементи, ми розглянемо це питання, але зараз немає жодних запитів або пересування військ, про які я міг би сьогодні сказати", - пояснив Кірбі.

Він підкреслив, що США продовжують спостерігати за ситуацією в Росії та Україні, але додав, що не має наміру повідомляти подробиці зведень спецслужб.

Читайте такожУ Білому домі підтвердили роботу над розширенням військової допомоги ЗСУ"Ми не побачили жодних істотних змін у розташуванні російських військ на кордоні з Україною. Вони, як і раніше, там у великих кількостях", - зазначив представник Пентагону.

Раніше того ж дня представник Білого дому Джен Псакі вказала, що США обговорюють з європейськими партнерами пакет вимог Москви щодо гарантій безпеки Росії.

"Хочу зазначити, що не буде жодних переговорів щодо європейської безпеки без участі наших європейських союзників та партнерів", - заявила прес-секретар Білого дому.

Одночасно Псакі висловила впевненість у тому, що з Москвою вдасться домовитись.

"Нам протягом десятиліть вдавалося вести переговори з Росією щодо стратегічних питань, і я не бачу причин, через які це буде неможливо надалі", - сказала вона.

Раніше МЗС Росії оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для РФ. Серед іншого, він передбачає відмови НАТО від подальшого розширення на схід і прийняття до свого складу України, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можуть уразити території інших учасників угоди.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Читайте такожПутін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну - СалліванУ Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

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Автор: Вікторія Токарєва