Штати наполягають на припиненні вогню на Донбасі.

Сполучені Штати Америки вже наступного тижня дадуть відповідь на вимоги Росії про "гарантії безпеки".

Про це пише Bloomberg з посиланням на слова високопоставленого чиновника адміністрації Джо Байдена.

Він розповів журналістам, що деякі пропозиції Росії були корисними, а деякі - неприйнятними.

"США планують повернутися до Росії з відповіддю наступного тижня. Також вони хочуть бачити різдвяне припинення вогню та обмін полоненими між Росією та Україною", - йдеться у повідомленні.

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Росія проти руху України в НАТО

У п'ятницю, 17 грудня, на сайті МЗС Росії з'явився перелік вимог Кремля до Вашингтону і Альянсу, в яких говорилося, зокрема, про гарантії нерозміщення військових баз на територіях пострадянських країн, у тому числі невступ України до НАТО. Крім того, Москва вимагає, щоб Альянс відмовився надавати своїм союзникам зі Східної Європи військове підкріплення.

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантія невступу України.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України у військовому Альянсі.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися у рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянс.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ уздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

Автор: Людмила Жерновська