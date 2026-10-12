В Києві пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги

За даними, вже пролунало 6 вибухів.

В понеділок, 12 жовтня, в Києві пролунали вибухи. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлено 23:54: в Повітряних силах України розповіли, що балістичні цілі було виявлено під час атаки на столицю, причини встановлюються:

"Балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ. Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються".

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Оновлено 22:48: Кличко підтвердив, що сталося влучання в об'єкт транспортної інфраструктури.

"У Дніпровському районі влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться в його повідомленні.

"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в його повідомленні.

За даними, повітряна тривога до цього не оголошувалася. Вже пролунало 6 вибухів.

Як пишуть монітори, цілі дуже погано фіксуються. Не виключено, що відсутність нормальної фіксації ворожих цілей може бути пов'язана з погрозами США припинити надавати Україні розвідувальні дані.

Ще однією з версій, чому ворожі цілі не було вчасно помічено, монітори вказують погані погодні умови.

Позаштатний радник президента з технологічних питань, експерт у галузі технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) зазначив в Telegram, що це вже не перший випадок, коли російські цілі не фіксуються.

"Друзі, це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно", - написав він.

Атаки РФ на Київ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше російський безпілотник влучив в Дарницькому районі Києва в 25-поверховий житловий будинок. Кличко додав, що БпЛА влучив на рівні 12-16 поверхів. В дворі будинку палали автівки. Президент України Володимир Зеленський проінформував, що внаслідок удару "Шахедом" по багатоповерхівці в Києві загинуло двоє людей, ще 11 осіб поранено.

Також ми писали, що за даними Axios, під час восьмигодинних переговорів у Маямі в п’ятницю представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер погрожували, що Трамп може припинити передачу розвідданих Україні, якщо вона продовжить ігнорувати прохання президента США припинити удари по російських нафтопереробних заводах, які безпосередньо зачепили американських споживачів. Водночас офіційний представник США заперечив існування такої погрози. Він додав, що Віткофф і Кушнер повідомили українцям, що США є сильним партнером, який надає боєприпаси та розвіддані.

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