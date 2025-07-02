Вже відомо, що новий очільник німецької дипмісії має величезний досвід дипломатичної роботи.

Нинішнього посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера замінить колишній державний секретар з питань фінансів і досвідчений дипломат Гайко Томс.

Питання про призначення Томса обговорять вже сьогодні в Міністерстві закордонних справ Німеччини, передає "Німецька хвиля".

Зазначається, що Томс має багаторічний досвід роботи дипломатом в Євросоюзі, НАТО та ООН. Зокрема, він був заступником посла Німеччини при НАТО та послом у Бразилії.

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Щодо України, то Томс брав участь у переговорах щодо пакета допомоги від країн Великої сімки (G7) на суму $50 млрд.

Посол Мартін Єгер

Мартін Єгер після посади посла в Україні очолить німецьку розвідку. На цій посаді Єґер змінить Бруно Каля, який очолював службу з 2016 року.

Єгер має довгий послужний список у дипломатії. Він представляв інтереси своєї країни в Афганістан, Іраку. З 2023 року працював послом Німеччини в Україні.

Візит глави МЗС Німеччини в Україні

В кінці червня новий міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль вперше відвідав Київ. На пресконференції він зробив заяву щодо майбутнього України в НАТО. Крім цього, він висловив сподівання, що до кінця року буде відкрито перший кластер переговорів про вступ України в ЄС.

Також очільник МЗС Німеччини зробив заяву про Путіна і підкреслив, що Німеччина прагне допомагати Україні, аби вона мала можливість вести переговори з РФ з позиції сили.

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